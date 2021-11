Saint-Denis Basilique de Saint Denis Saint-Denis, Seine-Saint-Denis PÈLERINAGE EN PÉNICHE avec sainte Geneviève à la basilique Saint-Denis Basilique de Saint Denis Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

PÈLERINAGE EN PÉNICHE avec sainte Geneviève à la basilique Saint-Denis Basilique de Saint Denis, 11 novembre 2021, Saint-Denis. PÈLERINAGE EN PÉNICHE avec sainte Geneviève à la basilique Saint-Denis

Basilique de Saint Denis, le jeudi 11 novembre à 12:00

### PÈLERINAGE EN PÉNICHE ### Avec sainte Geneviève à la basilique Saint-Denis ### 12h : rendez-vous au port Debilly (Paris 16ème) ### 12h15-15h : croisière + ateliers de réflexion ### autour de sainte Geneviève et de l’évangélisation ### 15h30 : arrivée à la basilique + visites sur place ### 17h30 : messe en l’honneur de saint Denis ### 18h30 : retour par ses propres moyens ### Sainte Geneviève a inventé ce pèlerinage vers la tombe du 1er évêque de Paris. Lors d’une de ces expéditions, le cierge qui la guidait resta allumé malgré la pluie et le vent. Il est devenu le signe distinctif de la sainte patronne de la capitale !

20€ par adulte – 10 € pour les jeunes – Gratuit pour les moins de 12 ans.

Croisière + ateliers de réflexion autour de sainte Geneviève et de l’évangélisation puis messe en l’honneur de saint Denis dans la basilique Basilique de Saint Denis Saint Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T12:00:00 2021-11-11T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Basilique de Saint Denis Adresse Saint Denis Ville Saint-Denis lieuville Basilique de Saint Denis Saint-Denis