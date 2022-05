Pèlerinage en Bretagne La Trinité-sur-Mer La Trinité-sur-Mer Catégories d’évènement: La Trinité-sur-Mer

**Du 1er au 8 juillet 2022** Tu es à la recherche : – De spiritualité et de profondeur ; – D’aventure ; – De beaucoup de voile ; – De rires – De tout ça à la fois soupoudré de rencontres et de nouvelles têtes Banco ! Tu peux dès maintenant réserver ta semaine du 1au 8 juillet 2022 qui aura lieu à la Trinité sur mer. Tarif : 550€/personne Pour toute question: [[pelerinsdelamer@gmail.com](mailto:pelerinsdelamer@gmail.com)](mailto:pelerinsdelamer@gmail.com)

