Pèlerinage du travail Église Saint-Joseph-Artisan, 1 mai 2022, Paris.

Église Saint-Joseph-Artisan, le dimanche 1 mai à 06:45

5e édition du pèlerinage. Une belle manière de rentrer dans le mois de Marie et de célébrer la Vierge Marie et saint Joseph, tous deux artisans du travail selon leur vocation. En ce jour de fête du travail, venez confier vos intentions tout au long du parcours : 6h45 : Café d’accueil à Saint-Joseph Artisan (entrée sous le porche au 214, rue La Fayette – Paris 10e) 7h00 : topo 7h30 : départ de Saint-Joseph Artisan 8h15 : 1re halte à Saint-Nicolas des Champs (Paris 3e) 9h00 : 2e halte à la Cathédrale Notre-Dame de Paris 10h00 : 3e halte à Notre-Dame des Champs (Paris 6e) 10h30 : arrivée à Notre-Dame du Travail (Paris 14e) 10h45 : messe dominicale 12h30 : apéro sur le parvis 13h00 : déjeuner tiré du sac Marche sans difficulté surtout si vous êtes bien chaussés. Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre sur tout ou partie du parcours. ### Neuvaine à Notre-Dame du Travail pour se préparer au pèlerinage Pour se préparer au pèlerinage au travail et à la fête du travail du dimanche 1er mai, et dans un contexte d’élection présidentielle, prions chaque jour aux intentions de la neuvaine de Notre-Dame du Travail [https://www.notredamedutravail.net/accueil/sanctuaire-notre-dame-du-travail#pelerinage](https://www.notredamedutravail.net/accueil/sanctuaire-notre-dame-du-travail#pelerinage) * Vendredi 22 avril : le travail de l’enfantement * Samedi 23 avril : le travail de l’éducation * Dimanche 24 avril : le travail quotidien * Lundi 25 avril : quand le travail vient à manquer * Mardi 26 avril : le travail de l’autorité * Mercredi 27 avril : le travail de la vigne du Seigneur * Jeudi 28 avril : le travail et ses blessures * Vendredi 29 avril : le travail au soir de la vie * Samedi 30 avril : le travail et l’Eucharistie [www.notredamedutravail.net](http://www.notredamedutravail.net)

De Saint-Joseph Artisan à Notre-Dame du Travail, à travers les rues de Paris.

Église Saint-Joseph-Artisan 214 rue La Fayette, 75010 Paris



