Pèlerinage d'Octobre Saintes-Maries-de-la-Mer, 15 octobre 2022

Place De l'Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-10-15 – 2022-10-16

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Depuis le XIIème siècle, les Saintes Maries sont un lieu de pèlerinages. Les reliques des Saintes découvertes en 1448 lors de fouilles ordonnées par le Roi René sont particulièrement vénérées durant deux pèlerinages.

Le deuxième pèlerinage a lieu le dimanche le plus proche du 22 octobre. Pèlerinage des gens du pays, il devient de plus en plus fréquenté. Le samedi soir, l’Évocation de l’Arrivée des Saintes, un sons et lumières sur la plage, gratuit, attire la foule des fidèles et des spectateurs de la région.





Plus d’info; / www.sanctuaire-des-saintesmaries.fr

Pèlerinage de Sainte Marie Jacobé et Sainte Marie Salomé avec l’évocation sur la plage Des Arènes

+33 4 90 97 80 25

