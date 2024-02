Pèlerinage d’octobre Saintes-Maries-de-la-Mer, samedi 19 octobre 2024.

Pèlerinage des Saintes Maries Jacobé et Salomé

Le week-end le plus proche du 22 Octobre est la fête Marie Salomé, mère de Saint Jacques de Compostelle. C’est alors l’occasion pour la population locale en costume traditionnel de se retrouver autour des reliques et d’accompagner la barque des deux Maries en procession à la mer.



Depuis le XIIème siècle, les Saintes Maries sont un lieu de pèlerinages. Les reliques des Saintes découvertes en 1448 lors de fouilles ordonnées par le Roi René sont particulièrement vénérées durant deux pèlerinages.



Pèlerinage des gens du pays, il devient de plus en plus fréquenté. Le samedi soir, l’Évocation de l’Arrivée des Saintes, un sons et lumières sur la plage, gratuit, attire la foule des fidèles et des spectateurs de la région.



Samedi 14

A 15h30 Cérémonie de la descente des châsses dans l’église

A 18h00 Messe

A 20h00 Évocation de l’arrivée des Saintes sur la plage ( derrière les Arènes ).

A 21h00 Veillée de prière auprès des châsses



Dimanche 15

A 10h00 Messe du pèlerinage, présidée par l’Archevêque d’Aix et Arles, Mgr Christian Delarbre

A 11h00 Procession de la barque et Bénédiction à la Mer

A 15h30 Cérémonie de la remontée des Châsses dans l’église des Châsses dans l’église .

Début : 2024-10-19

fin : 2024-10-20

Centre ville et Eglise

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

