Pèlerinage diocésain des jeunes Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 14 mai 2022, Cotignac.

Pèlerinage diocésain des jeunes

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Les jeunes vivent ensemble un grand temps fort durant un weekend. Marche, nuit sous la tente, prières, louanges, adoration, messe, enseignements, vie fraternelle… ### Samedi 14 mai 2022 Journée de randonnée par groupe. **Arrivée à Saint Joseph du Bessillon à 16h00 (horaire limite) :** À l’arrivée, le responsable vient enregistrer son groupe. Ce dernier reçoit l’emplacement du campement à Notre-Dame de Grâces. Les heures d’adoration par groupe et les différents services seront également distribués. **16h15/30 :** départ de St Joseph du Bessillon jusqu’à ND de Grâces. À l’arrivée de ND de grâce : Résoudre les énigmes. Installation du campement. Douches : (si disponibles) avec un passage filles puis garçons, au responsable de gérer ses jeunes. Repas organisé par chaque groupe comme il le souhaite. **20h30 :** veillée. Louanges et adoration. **22h00 :** fin de la veillée. Pendant la nuit d’adoration, chaque groupe se relève en respectant les horaires donnés. ### Dimanche 15 mai 2022 Lever + petit déjeuner + rangement matériel : organisés par groupe. **9h00 :** tous les groupes se retrouvent Louanges. Laudes. Enseignement ou témoignage. **11h00 :** messe de clôture. ************************************ **Contact pour inscrire votre groupe :** **[pelejeunes@diocese-frejus-toulon.com](mailto:pelejeunes@diocese-frejus-toulon.com)** Chaque responsable inscrit son groupe en envoyant un mail, en indiquant : – le nom du groupe ou de l’aumônerie, – le nom et le numéro de portable du responsable, – le nombre de participants – trajet choisi (en cas de problème nous devons savoir où vous trouver). Pour choisir votre trajet, vous faites comme vous voulez, des propositions sont disponibles sur demande)

Sur inscription

Vivre la Joie de l’Évangile, bref être des jeunes Chrétiens heureux et affermis dans la Foi.

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var



