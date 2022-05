Pèlerinage diocésain à travers les grèves Genêts Genêts Catégories d’évènement: Genêts

Manche

Pèlerinage diocésain à travers les grèves Genêts, 22 juillet 2022, Genêts.

2022-07-22 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-22

Genêts Manche Au programme : 8h : rendez-vous au pont de Genêts, pour le départ de la traversée de la Baie.

11h : arrivée au Mont.

11h30 : départ de la procession vers l’abbaye.

12h15 : messe dans l’église abbatiale.

13h30 : pique-nique partagé dans le jardin de l’ile des bas.

15h30 : témoignages, rencontres…

Vers 16h30-17h : vêpres au jardin de l’île des bas.

