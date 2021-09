Pèlerinage des motards chrétiens Notre-Dame Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 24 septembre 2021, Cotignac.

À l’initiative de l’Association des Motards Chrétiens, ce pèlerinage fait route vers le lac de Ste Croix, Moustier Ste Marie avant de revenir vers Saint-Joseph du Bessillon : enseignements, veillée, bénédiction des motos et des équipements motards, messe au sanctuaire Notre-Dame de Grâces. ### Vendredi 24 Septembre : Arrivée et installation au Foyer de la Sainte Famille **19h15** Apéritif d’accueil, dîner et soirée conviviale ### Samedi 25 Septembre : **8h30** Départ pour Bargème **11h00** Messe en l’église Saint Nicolas du XII éme siècle (Parking Château) **12h00** Pique-nique à Bargème **14h00** Départ de Bargème – Gorges du Verdon **17h00** Vêpres au sanctuaire saint Joseph du Bessillon **17h30** Enseignement sur le lieu d’apparition de saint Joseph **19h15** Dîner au Foyer de la Sainte Famille **21h 00** Soirée spirituelle bénédiction des casques ### Dimanche 26 Septembre : **9h00** Installation des motos sur le parking **11h00** Messe au sanctuaire Notre-Dame de Grâces. **12h00** Bénédiction des Motards et motos **13h00** Repas **15h00** Fin du pèlerinage ### **Numéros utiles :** Jean Louis Laguens : 06 03 13 61 08 René Grisolle : 06 87 68 43 32 ********** **À titre indicatif, don suggéré pour votre séjour :** Du vendredi soir au dimanche après-midi, soit 2 nuit en pension complète : entre 72€ et 94€, selon le confort (sanitaires dans la chambre, ou lavabo dans la chambre et wc/douche dans la coursive, chambre partagée à 2 ou pas). Nous vous demanderons une participation financière pour les intervenants de la session. Merci d’avance pour votre générosité. Inscription : Foyer de la Sainte famille 07 75 21 84 49 [foyer@nd-de-graces.com](mailto:[%5Bhotellerie@nd-de-graces.com%5D(mailto:hotellerie@nd-de-graces.com)](mailto:%5Bhotellerie@nd-de-graces.com%5D(mailto:hotellerie@nd-de-graces.com)))

