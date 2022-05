PELERINAGE DES MILITAIRES A LOURDES

PELERINAGE DES MILITAIRES A LOURDES, 13 mai 2022, . PELERINAGE DES MILITAIRES A LOURDES

2022-05-13 09:00:00 – 2022-05-16 20:00:00 EUR 320 Départ le vendredi 13 mai 2022 de Valleraugue à 5h, Le Vigan à 5h30 et Ganges à 5h50.

Arrivée à Lourdes vers 13h.

Départ de Lourdes le lundi 16 mai après le petit déjeuner pour Carcassonne.

Départ vers 16h et arrivée à Valleraugue vers 20h. Départ le vendredi 13 mai 2022 de Valleraugue à 5h, Le Vigan à 5h30 et Ganges à 5h50. +33 4 67 82 20 86 Départ le vendredi 13 mai 2022 de Valleraugue à 5h, Le Vigan à 5h30 et Ganges à 5h50.

Arrivée à Lourdes vers 13h.

Départ de Lourdes le lundi 16 mai après le petit déjeuner pour Carcassonne.

Départ vers 16h et arrivée à Valleraugue vers 20h. dernière mise à jour : 2022-03-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville