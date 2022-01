Pélerinage des mères de famille à Cotignac Salle Saint Vincent Paris Catégorie d’évènement: Paris

Notre-Dame de Grâce de Passy organise un chapitre pour le pèlerinage des mères de famille à Cotignac qui aura lieu les 10, 11, 12 juin 2022. Le jeudi 3 février à 20h15, une réunion d’information et inscription est prévue, salle St-Vincent, 4 rue de l’Annonciation Réunion d’information pour le pèlerinage des mères de famille à Cotignac qui aura lieu les 10, 11, 12 juin 2022. Salle Saint Vincent 4 rue de l’Annonciation, Paris, 75016 Paris Quartier de la Muette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T20:15:00 2022-02-03T21:30:00

Salle Saint Vincent
4 rue de l'Annonciation, Paris, 75016
Paris
Quartier de la Muette

Salle Saint Vincent Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/