Pèlerinage des hommes, époux et pères de famille Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Var

Pèlerinage des hommes, époux et pères de famille

du vendredi 1 juillet au dimanche 3 juillet à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

### Trois jours de marche, de prière et de partage, pour arriver à Cotignac et confier toutes vos intentions de pères de famille… Des groupes d’hommes, venus des 4 coins de France convergent, chacun sur leur route, vers les sanctuaires de Cotignac. ” Le pèlerinage des pères de famille est l’histoire unique de chacun d’entre nous qui nous levons et nous mettons en route vers Dieu dans une communion fraternelle chaleureuse, portée par une nature et un site caché d’une beauté exceptionnelle. Ces hommes ont choisi de demeurer un temps hors de la société, pour vivre des moments uniques de prière, de communion et de fraternité. Ces hommes ont aussi choisi de venir afin de rendre grâce des merveilles que Dieu fait dans leur vie.” Cette année, venez répondre au message laissé par saint Joseph à Cotignac : ### “_Tu as du prix à Mes yeux… et Je t’aime !_” Isaïe, 43.4 **Programme commun à l’arrivée :** ### Samedi 2 : 19h00 : Messe présidée par Monseigneur Bozo 21h45 : veillée prière, louange, témoignages, adoration, confessions et nuit d’adoration ### Dimanche 3 : 10h00 : Messe présidée par Monseigneur Rey Toutes les informations sont sur le site dédié : [[https://www.pelerinagedesperescotignac.com](https://www.pelerinagedesperescotignac.com)](https://www.pelerinagedesperescotignac.com) Pour toute information, contactez : [[orgacotignac@gmail.com](orgacotignac@gmail.com)](orgacotignac@gmail.com) ### [_**L’affiche 2022**_](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2022/03/IMG-20220226-WA0007.jpg) Un pèlerinage fraternel, sur les pas de la sainte famille, pour un temps de ressourcement et de partage ! Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

