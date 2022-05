Pèlerinage des grands-parents Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Pèlerinage des grands-parents Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 15 septembre 2022, Cotignac. Pèlerinage des grands-parents

du jeudi 15 septembre au dimanche 18 septembre à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

### “Grands-parents, ils portent des fruits dans la vieillesse ” Cette année, nous aurons la joie d’être accompagnés dans nos réfléxions et nos échanges par Jean-Noël Dumont, père de 6 enfants et grand-père de nombreuses fois. Plusieurs formules possibles en fonction de vos possibilités : 20 kms / 7,5 kms / 0 km **Au programme :** —————— ### Jeudi 15 septembre Accueil au foyer en fin d’après-midi Dîner au foyer de la sainte famille à 19h30 ### Vendredi 16 septembre 7h30 à 8h15 – Petit-déjeuner au foyer de la sainte famille 8h45 : RV au parking du Sanctuaire et départ en car pour l’abbaye du Thoronet 9h20 : RV devant l’abbaye 9h30 à 10h45 : Visite guidée de l’abbaye (11è siècle) 11h00 : Départ à pied vers Cotignac (20 kms) 13h15 : Pique-nique au Domaine de Sainte-Croix 14h15 : Départ à pied (7,5 kms) – Possibilité de navette en voiture. 18h15 : Passage de la Porte jubilaire 18h30 : Messe 19h30 : Diner au foyer de la sainte famille 20h45 : Veillée de prière ### Samedi 17 septembre _Journée en silence jusqu’aux vêpres_ 7h00 : Oraison suivie des laudes à l’Eglise 8h00 : Petit-déjeuner au foyer de la sainte famille 9h30 : Enseignement – échanges avec Jean-Noël Dumont 10h30 : Enseignement – échanges avec Jean-Noël Dumont 12h30 : Déjeuner au foyer de la sainte famille 14h30 : Pèlerinage à Saint-Joseph du Bessillon (1 heure de marche environ) 16h15 : Messe sur place 17h00 : Vêpres et adoration puis retour au sanctuaire 19h30 : Diner au foyer de la sainte famille 21h00 : Veillée de louange, prédication, sacrement de réconciliation ### Dimanche 18 septembre 7h00 : Oraison puis laudes dans l’église 9h00 : Parcours des Saints autour du sanctuaire ou présentation du message de Cotignac (film) 10h00 : Enseignement – échange avec Jean-Noël Dumont 11h00 : **Messe sur le parvis** 12h45 : Apéritif et déjeuner au foyer de la sainte famille Vers 14h30 : Départ Renseignements : [[bi.delaunay@orange.fr](mailto:bi.delaunay@orange.fr)](mailto:bi.delaunay@orange.fr)

Sur inscription

Un pèlerinage de 3 jours pour échanger, prier, revisiter le rôle si important des grands-parents aujourd’hui Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-15T18:00:00 2022-09-15T23:59:00;2022-09-16T00:00:00 2022-09-16T23:59:00;2022-09-17T00:00:00 2022-09-17T23:59:00;2022-09-18T00:00:00 2022-09-18T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cotignac, Var Autres Lieu Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac lieuville Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Departement Var

Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cotignac/

Pèlerinage des grands-parents Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 2022-09-15 was last modified: by Pèlerinage des grands-parents Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces 15 septembre 2022 Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac

Cotignac Var