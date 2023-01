Pèlerinage des golfeurs – Spiri golf Lourdes Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Pèlerinage des golfeurs – Spiri golf Lourdes, 15 septembre 2023, Lourdes . Pèlerinage des golfeurs – Spiri golf LOURDES au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes avenue Mgr Théas Lourdes Hautes-Pyrénées au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES

2023-09-15 – 2023-09-17

au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES

Lourdes

Hautes-Pyrénées Le Golf de Lourdes organise le premier pèlerinage dédié aux golfeurs et golfeuses. Cet évènement inédit se déroulera au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à Lourdes du 15 au 17 septembre 2023. Programme et informations à venir prochainement ou au coordonnées ci-dessous. contact@lpgc.fr +33 6 20 58 61 09 http://www.lpgc.fr/ au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES Lourdes

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes avenue Mgr Théas Adresse Lourdes Hautes-Pyrénées au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES Ville Lourdes lieuville au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes LOURDES Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes avenue Mgr Théas Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Pèlerinage des golfeurs – Spiri golf Lourdes 2023-09-15 was last modified: by Pèlerinage des golfeurs – Spiri golf Lourdes Lourdes avenue Mgr Théas 15 septembre 2023 Hautes-Pyrénées Lourdes LOURDES au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes avenue Mgr Théas Lourdes Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées