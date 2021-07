Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées, Lourdes Pèlerinage des Gitans et Gens du Voyage Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Programme et temps forts à venir prochainement. Le pèlerinage des Gitans et Gens du Voyage se déroulera à Lourdes du 16 au 24 août 2021. +33 6 65 08 31 71 Programme et temps forts à venir prochainement. dernière mise à jour : 2021-06-05 par

Lieu Lourdes Adresse LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Ville Lourdes lieuville 43.09756#-0.05744