Marie, Reine de la Paix. Vivre sa vocation de femme au service de la Paix, tel est le thème de ce pèlerinage des femmes pour le Dimanche 1er Mai. La journée commence par une marche en groupes (chapitres) vers la basilique Notre-Dame des Victoires, située place des Petits Pères, dans le 2ème arrondissement. Cette marche donne l’occasion de se rencontrer, de partager joies et difficultés, de prier les unes pour les autres et pour nos familles. L’un des chapitre propose une nuit d’Adoration au Sacré-Coeur de Montmartre la veille pour descendre le matin à Notre-Dame des Victoires. Le deuxième chapitre partira de la chapelle de la rue du Bac, le dimanche matin. 10h30 : accueil à Notre-Dame des Victoires 11h : messe présidé par le Nonce apostolique en France, Mgr Migliore 12h30 : Pique-Nique convivial au Palais Royal, possibilité de temps personnel 14h : conférence sur le thème, Marie Reine de la Paix 15h30 : Chapelet 16h : Adoration 17h : Vêpres du dimanche Le Dimanche 1er Mai, une marche-pèlerinage est organisée pour toutes les femmes qui le souhaitent… Basilique Notre-Dame des Victoires Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Paris Paris

2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T17:00:00

