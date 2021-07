Pèlerinage des Couples Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, Cotignac.

Pèlerinage des Couples

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

Trois jours de marche à deux en Provence pour prendre le temps de parler de soi, de nous, de s’écouter, de se ressourcer, de dialoguer, de se mettre en présence de Dieu, de faire le plein d’espérance et de force. Mariage et sacrement, ni magiques ni seulement spirituels ; en quoi la grâce du mariage est-elle vraiment une aide ? Que peut en dire notre couple ? Quelles expériences en avons-nous ? Agit-elle toute seule, a-t-elle besoin de notre coopération ? Comment la repérer en nous et la rendre plus agissante? La foi d’un seul des deux suffit-elle ? Y avons-nous mis des obstacles ? Est-elle encore bien vivante au cœur de notre couple ? Venez en pèlerinage approfondir la grâce de votre couple. ### Pour les couples de moins de 15 ans de mariage Accompagné par le père Philippe de Maistre, curé de Saint André de l’Europe de Paris. Arnaud d’Hoop : [[cotignac.lovers@gmail.com](mailto:cotignac.lovers@gmail.com)](mailto:cotignac.lovers@gmail.com) Tél : 06 08 63 60 56 ### Pour les couples de plus de 15 ans de mariage Accompagné par un frère de la communauté St Jean et par le père Jean Philippe Fabre, chapelain de Notre Dame de Paris Bertrand de Boissieu : [[cotignac.couples@gmail.com](mailto:cotignac.couples@gmail.com)](mailto:cotignac.couples@gmail.com) Tél : 07 86 75 81 99

Sur inscription

Pèlerinage itinérant qui se fait en couple : marche, prière et topos, le tout dans un esprit fraternel et convivial.

Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var



