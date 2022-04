Pèlerinage de Mai Saintes-Maries-de-la-Mer Saintes-Maries-de-la-Mer Catégories d’évènement: 13460

Saintes-Maries-de-la-Mer

Pèlerinage de Mai Saintes-Maries-de-la-Mer, 24 mai 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. Pèlerinage de Mai Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-05-24 – 2022-05-25 Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer Programme :



24 MAI



10h00 : Messe solennelle

15h30 : Cérémonie de la Descente des Châsses

16h00 : Procession de Sainte Sara

20h30 : Veillée de prières



25 MAI



10h00 : Messe Solennelle des Saintes Maries Jacobé et Salomé

11h00 : Procession à la plage et Bénédiction à la Mer

