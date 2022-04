Pèlerinage de l’Ascension Port du Crouesty,Arzon Arzon Catégories d’évènement: Arzon

Morbihan

Pèlerinage de l’Ascension Port du Crouesty,Arzon, 25 mai 2022, Arzon. Pèlerinage de l’Ascension

du mercredi 25 mai au dimanche 29 mai à Port du Crouesty, Arzon

**Du 25 mai (soir) au 29 mai 2022 à 16h30 depuis le Crouesty** Prix : – Inscription pélé : 390€ (transport non compris) – Cotisation PDM : 30€ (si pas déjà effectuée pour la session octobre 2021 – octobre 2022) Date, heure, lieu : Lieu de rdv : Port du Crouesty, Arzon

Sur inscription

Dans la joie avec Saint Philippe Néri ! Port du Crouesty,Arzon Port du Crouesty Arzon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T18:00:00 2022-05-25T23:59:00;2022-05-26T00:00:00 2022-05-26T23:59:00;2022-05-27T00:00:00 2022-05-27T23:59:00;2022-05-28T00:00:00 2022-05-28T23:59:00;2022-05-29T00:00:00 2022-05-29T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arzon, Morbihan Autres Lieu Port du Crouesty,Arzon Adresse Port du Crouesty Ville Arzon lieuville Port du Crouesty,Arzon Arzon Departement Morbihan

Port du Crouesty,Arzon Arzon Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arzon/

Pèlerinage de l’Ascension Port du Crouesty,Arzon 2022-05-25 was last modified: by Pèlerinage de l’Ascension Port du Crouesty,Arzon Port du Crouesty,Arzon 25 mai 2022 Arzon Arzon Arzon Port du Crouesty

Arzon Morbihan