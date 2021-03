Flamanville Diélette Flamanville Pèlerinage de l’Ascension avec les Pèlerins de la Mer Diélette Flamanville Catégorie d’évènement: Flamanville

du mercredi 12 mai au dimanche 16 mai à Diélette

Du 13 au 16 mai, départ de Diélette Les inscriptions pour le pèlerinage de l’Ascension sont ouvertes !

Tu rêves de naviguer au large des îles anglo-normandes le week-end de l’Ascension, de réfléchir au thème de la sainteté et de profiter de la mer et du soleil ?

tu es au bon endroit !

.

Pour qui ? 24 moussaillons ou loups de mer entre 20 et 35 ans

Tarif ? 330€ + cotisation PdM à jour (30€)

Quel thème ? la sainteté, avec bienheureux Carlo Acutis

Comment s’inscrire ? clique sur le lien ci-dessous, et suis le guide

[http://pelerinsdelamer.org/destinations/dielette-2021/](http://pelerinsdelamer.org/destinations/dielette-2021/)

Sur inscription

