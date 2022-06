Pèlerinage de Décembre

Pèlerinage de Décembre, 3 décembre 2022, . Pèlerinage de Décembre

2022-12-03 – 2022-12-04 Messe- Procession- Cérémonie a l’Eglise Pèlerinage de Décembre se déroule toujours le 1er Week-end de décembre sur 2 jours. +33 4 90 97 80 25 Messe- Procession- Cérémonie a l’Eglise dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville