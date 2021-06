Paris Église Sainte-Colette Paris Pèlerinage avec la visite de l’église Saint Joseph des Carme Église Sainte-Colette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pèlerinage avec la visite de l'église Saint Joseph des Carme Église Sainte-Colette, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Église Sainte-Colette, le samedi 26 juin à 13:50

– Visite guidée à 15h00 (église cryptes Ozanam et martyrs de septembre 1792) – Prière à Saint Joseph – Crédenciale à tamponner Dans le cadre de l’année Saint Joseph : départ de sainte Colette à 13h50 Église Sainte-Colette 14 bis allée Darius Milhaud, 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-26T13:50:00 2021-06-26T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Sainte-Colette Adresse 14 bis allée Darius Milhaud, 75019 Paris Ville Paris lieuville Église Sainte-Colette Paris