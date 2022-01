Pèlerinage au Mont-Saint-Michel – 18 et 19 juin 2022 Église Saint-Gervais,Paris, 18 juin 2022, Paris.

Pour vivre une expérience forte de vie fraternelle et de prière, les Fraternités Évangéliques de Jérusalem vous proposent **un pèlerinage au Mont St Michel** ———————————– ### les 18 et 19 juin 2022. **Au programme :** ### Samedi 18 juin : Trajet aller (Rdv 6h) depuis Paris, laudes célébrées dans le car Messe des pèlerins à Genêts puis traversée de la Baie, suivie des Vêpres à l’abbatiale. Dîner libre sur le Mont, à l’hôtel ou ailleurs… Nuit à l’hôtel. ### Dimanche 19 juin Laudes à l’abbatiale puis visite guidée de l’Abbaye Messe à l’abbatiale Déjeuner à l’hôtel Trajet retour vers Paris (retour 22H), vêpres célébrées dans le car **Pratique** Le car comprend 55 places, départ et retour à St Gervais. La traversée de la baie, marche sportive d’environ 8 km en 3 heures, sur la grève et dans l’eau, nécessite une bonne forme physique. Participation selon vos ressources entre 80 € et 200 € (Le WE revient à 160 € par personne). Sont compris transport, nuitée en 1/2 pension à l’Hôtel Vert + guides sur place. Il ne comprend pas le pique-nique du samedi midi ni le dîner (libre) du samedi. Hébergements : chambres à deux ou trois lits **Renseignements** : [[pelemontsaintmichel2022@gmail.com](mailto:pelemontsaintmichel2022@gmail.com)](mailto:pelemontsaintmichel2022@gmail.com) **et inscriptions :**[https://docs.google.com/forms/d/1ItqnSMMS8i0z15XAhZKsEgxR4_fqrKp3sVMhF2kuETw/edit?ts=61ea94f0](https://docs.google.com/forms/d/1ItqnSMMS8i0z15XAhZKsEgxR4_fqrKp3sVMhF2kuETw/edit?ts=61ea94f0)

