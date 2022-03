Pèlerinage anglais HCPT Lourdes, 18 avril 2022, Lourdes.

Pèlerinage anglais HCPT LOURDES 1 avenue Monseigneur Théas Lourdes

Depuis plus de 50 ans, H.C.P.T. – The Pilgrimage Trust, permet à des milliers de jeunes de 7 à 18 ans, handicapés ou en situation de précarité, de vivre une semaine de joie et d’espoir à Lourdes.

En 2022, le pèlerinage a lieu du 18 au 22 avril.

Vivant et festif, il alterne célébrations et temps de partage. Cela est rendu possible grâce à une organisation très professionnelle. Chaque enfant est accompagné d’au moins un bénévole. De nombreux médecins, infirmières fournissent l’assistance médicale et les prêtres accompagnent spirituellement les groupes.

Le pèlerinage anglais HCPT rassemble du 18 au 22 avril 2022 à Lourdes des milliers d’enfants atteints de handicaps. C’est un pèlerinage atypique, vivant au rythme des célébrations aux couleurs anglo-saxonnes.

+33 5 62 42 20 08

