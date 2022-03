Pèlerinage à Saint Joseph Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion Catégories d’évènement: Sarthe

**Du 19 mars 2022 au 20 mars 2022** Pèlerinage des pères de famille pour la fête de Saint-Joseph. **Programme :** Samedi 19 mars 2022 Lieu de départ : église de Verron (La Flèche) 9h : exhortation + prière + café 10h : départ marche 12h : Messe à Arthezé 13h déjeuner + topo 14h : reprise de la marche 16h30 : début traversée de la Sarthe 17h30 : installation du bivouac 18h : Vêpres 19h : Dîner 21h : complies puis adoration Dimanche 20 mars 5h : réveil 6h30 : départ vers Notre-Dame du Chêne – marche en silence 7h30 : Laudes + exhortation et reprise de la marche 9h30 : Messe 10h30 : cidre+ brioche

Sur inscription

Pèlerinage des pères de famille pour la fête de Saint-Joseph 19 et 20 mars. Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion Sarthe

