Paris Saint Joseph de Cluny Paris Pèlerinage à Saint Joseph de Cluny Saint Joseph de Cluny Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pèlerinage à Saint Joseph de Cluny Saint Joseph de Cluny, 14 mars 2021-14 mars 2021, Paris. Pèlerinage à Saint Joseph de Cluny

Saint Joseph de Cluny, le dimanche 14 mars à 12:00

Pèlerinage paroissial

chez les sœurs de saint Joseph de Cluny (75014)

Dimanche 14 mars 12h-17h

11h00 : messe paroissiale, 12h15 : pique-nique tiré du sac,

13h30 départ en métro, 14h15 : arrivée chez les sœurs (prière, conférence, jeux, visite), 17h00 départ-retour paroisse.

Contact : Stanislas de l’Epine [sdelepine@hotmail.com](mailto:sdelepine@hotmail.com) 14 mars: Pèlerinage paroissial chez les sœurs de saint Joseph de Cluny (75014) Saint Joseph de Cluny 25 Rue Mechain, 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-14T12:00:00 2021-03-14T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Saint Joseph de Cluny Adresse 25 Rue Mechain, 75014 Paris Ville Paris