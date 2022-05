Pèlerinage à Peyrebrune Alrance Alrance Catégorie d’évènement: Alrance

Pèlerinage à Peyrebrune Alrance, 28 août 2022, Alrance. Pèlerinage à Peyrebrune Alrance

2022-08-28 – 2022-08-28

Alrance 12430 EUR Alrance En cas de pluie, le repas sera servi à la salle des fêtes d’Alrance. Pèlerinage de Peyrebrune 28 Août 2022 Amis de Peyrebrune Président : Claude SOUYRIS Tél : 06.35.46.19.45 11h: Messe en plein air, 13h plateau repas (13€ – sur réservation), 14h30 animations équestre et cracheur de feu. Apéritif offert par la municipalité. Pour le repas sur réservation : 400 personnes maximum. En cas de pluie, le repas sera servi à la salle des fêtes d’Alrance. Pèlerinage de Peyrebrune 28 Août 2022 Amis de Peyrebrune Président : Claude SOUYRIS Tél : 06.35.46.19.45 Alrance

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Alrance Autres Lieu Alrance Adresse Ville Alrance lieuville Alrance

Alrance Alrance https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alrance/

Pèlerinage à Peyrebrune Alrance 2022-08-28 was last modified: by Pèlerinage à Peyrebrune Alrance Alrance 28 août 2022

Alrance