Pélerinage à Notre Dame du Château Tarascon, 22 mai 2022, Tarascon.

Pélerinage à Notre Dame du Château Chemin Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Tarascon

2022-05-22 – 2022-05-22 Chemin Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château

Tarascon Bouches-du-Rhône Tarascon

Depuis 1420, une chapelle du XIIème siècle sur le sommet d’une colline des Alpilles abrite une statue de la Vierge à laquelle la population d’un village de Vallouise (proche de Briançon) vouait un culte fervent.

L’histoire et la présence de cette statue dans le sanctuaire des Alpilles, apportée vers l’an 1350 par un pieux ermite pourrait s’expliquer par l’invasion des Vaudois dans le briançonnais.

Chaque année, le cinquième dimanche après Pâques, les tarasconnais vont chercher la statue dans sa chapelle de Saint-Etienne-du-Grès pour la rapporter à Tarascon où elle est accueillie solennellement en la collégiale royale Sainte-Marthe. Elle y est vénérée pendant quarante jours avant d’être rapportée dans son sanctuaire. Le dimanche à 7 heures on célèbre un office marial, puis une messe est dite à 9 heures en plein air sur l’esplanade de la chapelle, suivie de la procession des Rogations jusqu’à l’église paroissiale de Saint-Etienne-du-Grès. A 17 h 30 la procession se dirige jusqu’au portail Saint-Jean de Tarascon, puis près du château sur le site de l’ancienne chapelle Notre-Dame-du-Château et enfin dans la collégiale Royale Sainte-Marthe où une messe solennelle est célébrée.

Le pèlerinage de Notre Dame du Château 2022 se déroulera le dimanche 22 mai.

+33 4 90 91 09 50 http://paroisse-de-tarascon.over-blog.com/

Depuis 1420, une chapelle du XIIème siècle sur le sommet d’une colline des Alpilles abrite une statue de la Vierge à laquelle la population d’un village de Vallouise (proche de Briançon) vouait un culte fervent.

L’histoire et la présence de cette statue dans le sanctuaire des Alpilles, apportée vers l’an 1350 par un pieux ermite pourrait s’expliquer par l’invasion des Vaudois dans le briançonnais.

Chaque année, le cinquième dimanche après Pâques, les tarasconnais vont chercher la statue dans sa chapelle de Saint-Etienne-du-Grès pour la rapporter à Tarascon où elle est accueillie solennellement en la collégiale royale Sainte-Marthe. Elle y est vénérée pendant quarante jours avant d’être rapportée dans son sanctuaire. Le dimanche à 7 heures on célèbre un office marial, puis une messe est dite à 9 heures en plein air sur l’esplanade de la chapelle, suivie de la procession des Rogations jusqu’à l’église paroissiale de Saint-Etienne-du-Grès. A 17 h 30 la procession se dirige jusqu’au portail Saint-Jean de Tarascon, puis près du château sur le site de l’ancienne chapelle Notre-Dame-du-Château et enfin dans la collégiale Royale Sainte-Marthe où une messe solennelle est célébrée.

Chemin Notre Dame du Château Chapelle Notre Dame du Château Tarascon

dernière mise à jour : 2022-02-09 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)