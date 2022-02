Pélerinage à Notre Dame de Fresneau Marsanne Marsanne Catégories d’évènement: Drôme

Pélerinage à Notre Dame de Fresneau Marsanne, 8 septembre 2022, Marsanne.

2022-09-08 10:30:00 10:30:00 – 2022-09-08 16:30:00 16:30:00

Marsanne Drôme Marsanne Pèlerinage annuel, possibilité repas sur place (réservation à la Maison Saint Joseph)

10h30: messe

15h: procession +33 6 30 92 64 87 Marsanne

