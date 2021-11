Pèlerinage à Medjugorje Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire, 28 mars 2022, Vion.

**Du 28 mars 2022 au 2 avril 2022. Au départ du Sanctuaire de Notre Dame du Chêne – Vion** Le 24 et 25 juin 1981, Notre-Dame est apparue à six enfants de la paroisse de Medjugorje en Bosnie Herzégovine. Depuis ce jour, certains ont eu des apparitions quotidiennes de la Gospa (qui signifie ” la dame ” en croate). Marie nous demande de vivre et de transmettre ses messages : “Si vous vivez mes messages, vous vivrez les germes de la sainteté. ” ; ” Essayer de comprendre et d’accepter mes paroles avec le cœur, vous pourrez les transmettre… “. Medjugorje est le lieu de conversion du cœur. Le père Slavko, franciscain, au début des apparitions de la Vierge nous disait : ” En pèlerinage, essaie de vivre humblement. Marie nous enseigne une nouvelle façon de vivre dans la simplicité (du cœur). Ici, entre dans l’église et prie, rends hommage à Jésus, ouvre-lui ton cœur et va te confesser si tu le peux… “. Conditions sanitaires : Les règles sanitaires seront respectées, port du masque dans les lieux clos, hôtels, salle de réunion, églises, transport en bus – gel à disposition. À partir de 640,00 €/pers 35 places restantes _Plus d’informations_ [https://www.etoilenotredame.org/pelerinages/4294-medjugorje](https://www.etoilenotredame.org/pelerinages/4294-medjugorje)

