**Du 13 août (8h) au 27 août (17h) 2022** Pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle Où : départ et retour à Lorient en passant par Saint-Jacques de Compostelle Tarif : 947€, transport non inclus + 30 € de cotisation aux PDM Pour toute question: [saint-jacques@pelerinsdelamer.org](mailto:saint-jacques@pelerinsdelamer.org)

