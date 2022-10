Pelere de la Saint Saturnin Buzy, 26 novembre 2022, Buzy.

Pelere de la Saint Saturnin

Espace Sagette Buzy Pyrnes-Atlantiques

2022-11-26 – 2022-11-26

Buzy

Pyrnes-Atlantiques

Buzy

8 ème édition de la Pelere de la Saint Saturnin.

Repas midi et soir et cantère.

Animation dés 16h avec Music Univers à 18h et soirée Bodega.

