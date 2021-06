Rocamadour Basilique de Rocamadour Lot, Rocamadour Pélé Rando-Radeau Basilique de Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Les frères de Saint Jean à Saint Quentin sur Indrois t’invite à vivre une véritable aventure spirituelle cet été du 8 au 15 août ! Au programme : 2 jours de radeau, 4 jours de marche, et la dernière journée à Rocamadour. Deux topos par jours, pour se approfondir ta foi, sur le thème de la Création et de la Providence. Le tout entre étudiants, avec des frères et des soeurs super de Saint Jean super motivés ! Bref de quoi vivre à fond l’esprit de ce pélé : Avance, exulte, et prie ! Tarfi : 100€ Inscriptions : [[https://forms.gle/kX6vKCFAN8kuqQEF6](https://forms.gle/kX6vKCFAN8kuqQEF6)](https://forms.gle/kX6vKCFAN8kuqQEF6) Contact : Frère Thomas de la Croix : [[frthomasdlcroix@stjean.com](mailto:frthomasdlcroix@stjean.com)](mailto:frthomasdlcroix@stjean.com)

