Plabennec Finistère Plabennec Après avoir utilisé pendant de nombreuses années comme supports le carton toilé, le contreplaqué et l’isorel, aujourd’hui, Manoussos Malicoutis s’exprime uniquement

sur toile à l’acrylique.

Travaillant exclusivement en atelier, il rassemble au préalable la documentation qui lui est nécessaire pour ses créations, soit en librairie ou en bibliothèque, soit par la réalisation de croquis et de photos sur site. Séduit par le concept de « série », il peint habituellement plusieurs tableaux d’affilée

sur un même thème sans pour autant l’épuiser. Ainsi, il se laisse la liberté d’y revenir si le sujet mûrit. Ses thèmes de prédilection sont la Bretagne, la Grèce, les gens de mer, la Royale, la musique, le cirque ainsi que les scènes quotidiennes de la vie familiale.

Ces thèmes s’interpénètrent souvent. Ils sont une source inépuisable d’inspiration

par leur lien avec la couleur, le mouvement et le « personnage » (par opposition au

« paysage » ou à la « nature morte »). En effet, il ne peint pour ainsi dire jamais de paysages si ce n'est comme accessoires ou décors permettant de situer des personnages ou une action

