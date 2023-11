Marché japonais d’Automne Peko Peko Capinghem Catégories d’Évènement: Capinghem

Nord Marché japonais d’Automne Peko Peko Capinghem, 18 novembre 2023, Capinghem. Marché japonais d’Automne Samedi 18 novembre, 11h00 Peko Peko Entrée libre Marché japonais chez Peko Peko avec la présence d’une dizaine d’artisans créateurs ! Cette fois nous investissons la halle Place Ô Marché.

Retrouvez de l’artisanat traditionnel japonais, des accessoires et bijoux, de la papeterie, de la décoration, du thé… Une bonne occasion pour dénicher des créations autour du Japon juste avant Noël ! Peko Peko 2b rue de l’Eglise, Capinghem Capinghem 59160 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-18T11:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00
Catégories d'Évènement: Capinghem, Nord
Lieu Peko Peko
Adresse 2b rue de l'Eglise, Capinghem
Ville Capinghem

