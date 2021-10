Fleury Fleury Aude, Fleury PEIRE PETIT Fleury Fleury Catégories d’évènement: Aude

Fleury

PEIRE PETIT Fleury, 12 novembre 2021, Fleury. PEIRE PETIT Fleury

2021-11-12 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-12

Fleury Aude Fleury Pèire Petit Rendre visible au travers d’une forme théâtrale et dans une langue, l’occitan, ce long poème de la vie d’un homme qui n’est en rien une légende et qui a bien existé !

Pierre Avezard, dit aussi «Petit Pierre» est un artiste handicapé et autodidacte qui a créé le «manège de Petit Pierre».

Une grande histoire se déroule parallèlement à celle de Pèire Petit. Apparemment indifférent aux bouleversements mondiaux, le personnage construit petit à petit une œuvre. Le manège devient son refuge contre toutes les attaques extérieures, grandes ou petites. L’art l’aide à vivre, à bâtir un monde intérieur, mais l’exclut aussi du monde réel. Les textes de Suzanne Lebeau, comme celui de Michel Piquemal, mettent en parallèle l’histoire du XXème siècle et la vie de Pèire. Sont ainsi évoqués nombres d’événements majeurs parmi lesquels figurent notamment les deux guerres mondiales, l’industrialisation, la naissance de la société de consommation. +33 4 68 46 60 60 Fleury

