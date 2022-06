Peintures, sculptures et photographies Ornans Ornans Catégories d’évènement: 25290

Ornans

Peintures, sculptures et photographies Ornans, 17 juin 2022, Ornans. Peintures, sculptures et photographies Atelier de Gustave 33, rue Jacques Gervais Ornans

2022-06-17 – 2022-08-30

Ornans 25290 Venez admirer l’exposition de peintures des artistes Gustave Lafond (peintures et sculptures), Jean-Baptiste Crabbe, Pascal Hermann ainsi que du photographe Pierre Crabbe.

