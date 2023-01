Peintures réalistes contemporaines Istres, 2 février 2023, Istres .

Peintures réalistes contemporaines

1 Esplanade Bernardin Laugier Hôtel de ville d’Istres Istres Bouches-du-Rhône Hôtel de ville d’Istres 1 Esplanade Bernardin Laugier

2023-02-02 18:00:00 – 2023-02-02

Hôtel de ville d’Istres 1 Esplanade Bernardin Laugier

Istres

Bouches-du-Rhône

Depuis quelque temps on peut observer sur la scène de l’art contemporain la présence d’une peinture très réaliste, voir de ce qu’on pourrait appeler une peinture d’images tant ces artistes sont liés à l’image contemporaine avec notamment l’utilisation de la photographie numérique. Le terme réalisme renvoie au mouvement pictural emblématique du XIXème siècle qui prenait généralement pour sujet les scènes de la vie quotidienne et les personnes. Il consiste à peindre dans un style naturaliste. Le réalisme et la peinture réaliste font souvent l’objet d’une confusion. Ce terme a longtemps été grossièrement adopté pour désigner des peintures d’un style très réaliste, et réalisées à l’aide de pinceaux spéciaux afin de créer des œuvres ressemblant à des photographies. Tandis que l’impressionnisme est par exemple aujourd’hui un terme renvoyant à un style de peinture original, caractéristique et reconnaissable, le réalisme est devenu un terme utilisé pour définir des peintures avec un style plus sobre et traditionnel.

Conférence présentée par Romain MATHIEU, Historien et Docteur en Histoire de l’Art, critique pour Art Press et enseignant à l’école Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne

+33 4 13 22 81 33

Hôtel de ville d’Istres 1 Esplanade Bernardin Laugier Istres

dernière mise à jour : 2023-01-17 par