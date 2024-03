Peintures germaniques des collections françaises (1370-1550) Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon Besançon, lundi 27 mai 2024.

Le musée des beaux-arts de Besançon, le musée Unterlinden de Colmar et le musée des beaux-arts de Dijon présentent en partenariat avec l’INHA les trois volets d’une exposition consacrée à la peinture germanique de 1370 à 1550. Près de 200 chefs-d’œuvre sont ainsi rassemblés pour retracer la richesse de cette peinture conservée en France. Chacun des musées propose ainsi un axe en lien avec les spécificités de son territoire : les tableaux datés entre 1370 et 1510 seront présentés à Dijon, la première moitié du xvie siècle à Besançon, et la région du Rhin supérieur de 1420 à 1540 à Colmar. Aux côtés de grands maîtres, l’exposition permet aussi de découvrir des artistes moins connus.

Musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançon 1 Pl. de la Révolution, 25000 Besançon Besançon 25000 République Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Konrad Witz, L’empereur Auguste et la sybille de Tibur, vers 1435, technique mixte sur bois, musée des Beaux-Arts de Dijon