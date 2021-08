Coulonges-sur-l'Autize Château Renaissance Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Peintures et sculptures de Franck Ayroles Château Renaissance Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

### Dessinateur, peintre, photographe, sculpteur, artiste aux multiples facettes, Franck Ayroles vous propose de venir découvrir son univers au château renaissance. Vous le connaissez déjà pour ses sculptures monumentales « Les Dames de la Brèche » à Niort ainsi que « Les Baigneuses de Châtelaillon-Plage ». Cet été, ses peintures sont mises à l’honneur. Minimaliste dans son trait, il va à l’essentiel. Ses peintures vivent avec la lumière et changent suivant la manière dont on les regarde. Ses femmes sont des symboles. « Elles choisissent d’assumer, d’affronter le quotidien, tout en restant dignes et respectueuses. Elles sont aimantes, mamans, coquines… Elles ne sont certainement pas parfaites, elles veulent juste vivre libres… ». « J’ai choisi délibérément de ne pas représenter les expressions du visage, par souci esthétique, mais aussi et surtout pour laisser à chacun la possibilité d’imaginer, d’inventer les visages … ». Volupté, harmonie des formes, des couleurs, laissez Franck Ayroles vous emporter, vers un monde poétique, ode à la féminité, où la générosité, la tolérance et la diversité sont reines.

Gratuit. Présence de l’artiste le dimanche 19 septembre (à confirmer).

