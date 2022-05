PEINTURES DES LOINTAINS – DIALOGUE AVEC L’IMAGINAIRE DEBUSSYSTE

2022-06-04 – 2022-06-04 « Quand on n’a pas les moyens de se payer des voyages, il faut y suppléer par l’imagination »

Quand la peinture se fait musique au musée de Tessé, représentation musicale d’une sélection d’œuvres de l’exposition Peintures des lointains en déambulation dans les salles.

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental

