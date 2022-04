Peintures de Sabine Robin Migennes Migennes Catégories d’évènement: Migennes

Migennes Yonne Migennes Présence de l’artiste les samedis 16 avril et 21 mai de 14h à 18h. Nous vous attendons nombreux pour échanger avec elle ! Quand elle observe la nature, guidée par la culture de l’instinct et de l’inconscient, Sabine Robin imagine spontanément des créatures fantastiques qui racontent des histoires au langage universel. Ses œuvres abstraites représentent souvent les liens qui, dans le monde, unissent les êtres. ot.migennes@wanadoo.fr +33 3 86 80 03 70 Présence de l’artiste les samedis 16 avril et 21 mai de 14h à 18h. Nous vous attendons nombreux pour échanger avec elle ! Quand elle observe la nature, guidée par la culture de l’instinct et de l’inconscient, Sabine Robin imagine spontanément des créatures fantastiques qui racontent des histoires au langage universel. Ses œuvres abstraites représentent souvent les liens qui, dans le monde, unissent les êtres. Office de Tourisme du Migennois 1 Place François Mitterrand Migennes

