Peintures de Nicole Roye Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 6 novembre 2024.

Peintures de Nicole Roye Les arbres et leur harmonie en encre de chine et peintures colorées 6 – 17 novembre Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Nicole Roye s’intéresse particulièrement aux arbres et à leur harmonie. Elle mêle des techniques d’encre de chine et de peintures colorées pour reproduire l’immensité de formes et de couleurs qu‘un arbre peut offrir. Quand Nicole Roye peint, elle a l’impression de voir des images transporter la réalité. Cette sensation intensément présente est la porte que l’art franchit pour envahir la toile d’harmonie et la transformer en rêve.

Visite artistique le vendredi 8 novembre à 18h

Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 18h

et les samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

exposition peinture