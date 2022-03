Peintures de l’artiste Román LA MERCERIE Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Peintures de l’artiste Román LA MERCERIE, 11 avril 2022, Arles. Peintures de l’artiste Román

du lundi 11 avril au lundi 18 avril à LA MERCERIE

Le peintre Román se passionne depuis longtemps pour l’univers vivant et coloré de la tauromachie. Zocato dit de lui : “Arte y Art”. J’ai souvent pensé qu’il est impossible de raconter, dire ou se calquer au torero. En intervenant le moins possible, en regardant sans trahir, en racontant d’une plume ou d’un pinceau, on ne trahit pas. J’ai découvert cela dans les toiles de Román.” Il a notamment signé l’affiche de la Feria de pâques pour Arles en 2011. Vernissage JEUDI 14 AVRIL à 19H00…

Entrée libre

Quand la tauromachie écrit les lignes de ses œuvres… LA MERCERIE 12 Rue du Président Wilson, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

