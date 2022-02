Peintures de Francis OUDAR et Elisabeth MAUCHAIN Grenade-sur-l’Adour Grenade-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Grenade-sur-l'Adour

Que l'on s'empare du monde animalier comme le fait Elisabeth Mauchain ou que l'on revisite les toiles de maitres tout en sachant parallèlement trouver sa propre inspiration, à l'instar de Francis Oudar, c'est toujours le désir de peindre qui l'emporte. Chaque œuvre présentée nécessite d'oublier les références pour s'attacher à percer la fraicheur de la proposition. Il est heureux que la grande famille des peintres compte une telle diversité de talents. Au-delà de la technique picturale spécifique à chaque artiste, le visiteur est appelé à découvrir une palette d'émotions qui entrera en écho avec sa personnalité.

