Barcelonnette Barcelonnette Alpes-de-Haute-Provence, Barcelonnette Peintures d’Arthur Aillaud Barcelonnette Barcelonnette Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Barcelonnette

Peintures d’Arthur Aillaud Barcelonnette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Barcelonnette. Peintures d’Arthur Aillaud 2021-07-10 – 2021-10-30 Musée de la Vallée 10 avenue de la Libération

Barcelonnette Alpes de Haute-Provence EUR 3 5 Le musée accueille les nouvelles toiles signées Arthur Aillaud, fils du peintre Gilles Aillaud et petit-fils de l’architecte Émile Aillaud, et dont les racines familiales sont à Jausiers. musee@ville-barcelonnette.fr +33 4 92 81 27 15 https://www.museedelavallee.fr/ dernière mise à jour : 2021-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Barcelonnette Étiquettes évènement : Autres Lieu Barcelonnette Adresse Musée de la Vallée 10 avenue de la Libération Ville Barcelonnette lieuville 44.38739#6.65532