peintures « Couleurs Zen »

2022-07-05 – 2022-07-31

Pyrénées-Atlantiques Lescar EUR 0 0 Mme Salagean, artiste amateur, présente ses tableaux. Une exposition de toiles de paysages, animaux et fleurs dont une partie des bénéfices sera reversée à la

