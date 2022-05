Peintures: “Côté Jardin” Lescar, 1 juin 2022, Lescar.

Peintures: “Côté Jardin” Salle Mika Ilharreguy Place Royale Lescar

2022-06-01 09:00:00 – 2022-06-30 18:00:00 Salle Mika Ilharreguy Place Royale

Lescar Pyrénées-Atlantiques Lescar

EUR 0 0 Voici une partie de mon jardin, source inépuisable d’inspiration. Les arbres, animaux, fleurs, brindilles et autres herbes folles ont posé patiemment -surtout lors du confinement – pour me permettre de faire une série de dessins et de peintures.

Certains, sur toile, sont proches de la réalité, d’autres, par un jeu de découpages, collages et agrandissements ont été réalisés sur carton, matériau léger et éphémère ; là, réalité et abstraction se croisent, se côtoient par le biais de couleurs et formes graphiques.

« Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles »

Noëlle Campet

n. campet

Salle Mika Ilharreguy Place Royale Lescar

