Peintures Aborigène d’Australie, du rêve à l’art contemporain Théâtre 108 Aix-en-Provence, mardi 12 mars 2024.

Peintures Aborigène d’Australie, du rêve à l’art contemporain Théâtre 108 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Transmise de générations en générations depuis plus de 50.000 ans, la tradition picturale Aborigène nous propose des œuvres d’une très paradoxale modernité. Aujourd’hui acte de résistance identitaire, ces peintures chargées de sens expriment une spiritual

Préparez-vous à être captivés.

Embarquons pour un voyage à travers le monde envoûtant de l’Art Aborigène aux couleurs chatoyantes et symboles complexes qui racontent des histoires ancestrales.

Nous examinerons les conditions de vie des Aborigènes pour mieux comprendre la raison d’être de leurs expressions artistiques.

Nous explorerons le lien profond qui unit l’art, la terre et l’esprit du ‘Dreamtime’, le mythe fondateur des Aborigènes d’Australie.

Nous découvrirons comment une peinture aux origines millénaires et paradoxalement, résolument moderne, a su s’imposer sur la scène artistique internationale.

Aujourd’hui acte de résistance identitaire, ces peintures chargées de sens expriment une spiritualité délicate et sophistiquée que nous tenterons de décoder à travers l’analyse d’une œuvre intitulée ‘Yilpinji’ ou Magic Love Song. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 10:30:00

fin : 2024-03-12 12:30:00

Théâtre 108 37 bis boulevard Aristide Briand

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur association@amisdesartscontemporains.com

