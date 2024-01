Peinture traditionnelle à la Maison de la Culture du Japon Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 12 janvier 2024, Paris.

Du vendredi 01 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

vendredi

de 18h00 à 20h00

Du vendredi 12 janvier 2024 au vendredi 09 février 2024 :

vendredi

de 18h00 à 20h00

Public adolescents adultes. payant

Tarif (la série de 5 cours) : 235 €

€

La peinture nihonga se caractérise par l’utilisation de matériaux naturels – poudres de minéraux et de coquillages, pigments de terre, encre de Chine, feuilles d’or et d’argent, etc – et l’utilisation de pinceaux spéciaux.

Réalisez une peinture de style

« Ka Chô Fu Getsu (Fleur, oiseau, vent, lune) sur du papier japonais fin (base

dessinée à l’encre de Chine, marouflage sur un support spécial). Apprenez les

techniques à la feuille d’or (application sur une partie de la peinture et sunago,

sa upoudrage de poudre d’or).

Professeur :

Noriko Koma, professeure d’art japonais

et artiste peintre diplômée en peinture

traditionnelle japonaise de l’Université des beaux-arts de Tokyo

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis, quai Jacques Chirac 75015 Paris

