Le 12 septembre dans l’espace public, Boulevard de la Magdeleine à Martres Tolosane. Pendant l’été 2021, 4 tentes familiales ont été confiées à 4 artistes invités en résidence dans 4 campings d’Occitanie. Jérôme Souillot au Camping Le fun à Fitou dans l’Aude, Cassandre Fournet au Camping Le Casties à Casties Labrande, le graffeur IMER au Camping Le Moulin à Martres Tolosane et Rebecca Konforti au Camping Le Plantaurel à Palaminy. Elles seront toutes installées dans l’espace public de Martres Tolosane, Boulevard de la Magdeleine. PAHLM sera présent sur place tout l’après-midi pour vous rencontrer. Bienvenue !

Gratuit

